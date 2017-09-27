США примут в следующем году не более 45 тыс. беженцев

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Администрация США планирует снизить квоту на прием беженцев в следующем финансовом году.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, она составит не более 45 тысяч человек, что на пять тысяч меньше, чем в 2017 финансовом году.

Квоту в 45 тыс. предложил госдепартамент США. По данным СМИ, Трамп склоняется именно к этому варианту.

Перед принятием решения администрация американского президента проконсультируется с членами конгресса.