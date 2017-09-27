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    США примут в следующем году не более 45 тыс. беженцев

    Квоту в 45 тыс. предложил госдепартамент США

        Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Администрация США планирует снизить квоту на прием беженцев в следующем финансовом году.

        Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, она составит не более 45 тысяч человек, что на пять тысяч меньше, чем в 2017 финансовом году.

        Квоту в 45 тыс. предложил госдепартамент США. По данным СМИ, Трамп склоняется именно к этому варианту.

        Перед принятием решения администрация американского президента проконсультируется с членами конгресса.

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