США примут решение о выводе войск из Афганистана только вместе с НАТО

США и НАТО пока не приняли решения о выводе войск из Афганистана, оно будет приниматься только вместе с союзниками Североатлантического альянса

США и НАТО пока не приняли решения о выводе войск из Афганистана, оно будет приниматься только вместе с союзниками Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел альянса, в которой он впервые принял участие в ранге госсекретаря.

"Мы продолжим активно консультироваться с союзниками по решению о выводе войск", - заявил он, напомнив, что, по словам Байдена, США будет сложно выполнить договоренность с движением "Талибан" вывести войска к 1 мая.