США пригрозили санкциями РФ, КНДР и Ирану

США намерены вводить новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном.

США намерены вводить новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном.

Как передает Report , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, поставки КНДР вооружений РФ являются "прямым нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН", США вместе с союзниками и партнерами "будут поднимать этот вопрос" в СБ ООН.

"Мы введем дополнительные санкции в отношении тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном", - заявил Кирби.

Кроме того, по его словам, США намерены продолжать публиковать информацию, касающуюся якобы осуществляемых поставок оружия.