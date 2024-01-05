США пригрозили санкциями РФ, КНДР и Ирану

США намерены вводить новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном.
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По его словам, поставки КНДР вооружений РФ являются "прямым нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН", США вместе с союзниками и партнерами "будут поднимать этот вопрос" в СБ ООН.
"Мы введем дополнительные санкции в отношении тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном", - заявил Кирби.
Кроме того, по его словам, США намерены продолжать публиковать информацию, касающуюся якобы осуществляемых поставок оружия.