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США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме

США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии
Другие страны
18 апреля 2021 г. 18:39
США пригрозили России последствиями, если Навальный умрет в тюрьме
Джейк Салливан

Американская сторона утверждает, что для России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, американская сторона "сообщила властям России о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом.

Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет", - добавил помощник американского лидера.

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