​США пригрозили Ирану новыми мерами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану дополнительными мерами, если тот не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Иран должен ратифицировать Палермскую конвенцию и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) или он столкнется с дополнительными мерами", - говорится в распространенном в субботу заявлении Помпео.

"Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма, потребовав усиленного контроля над находящимися в Иране финансовыми организациями", - сказано в документе.

Кроме того, FATF снова высказало свою озабоченность рисками финансирования терроризма, исходящими от Ирана, а также угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы, заявил Помпео.

Он обвинил Корпус стражей исламской революции в "крупномасштабных незаконных финансовых схемах", в том числе отнеся к этому поддержку ливанского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС, которые в США считаются террористическими.