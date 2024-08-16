США пригрозили Ирану "катастрофическими последствиями" в случае удара по Израилю

Вашингтон утверждает, что в случае атаки Ирана на Израиль последствия для Тегерана будут катастрофическими.

Вашингтон утверждает, что в случае атаки Ирана на Израиль последствия для Тегерана будут катастрофическими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эту версию изложил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"Что касается угроз массированного ракетного удара по Израилю, Иран пытался доказывать, что такие действия отчасти легитимны. Это совершенно не так. Ничего из произошедшего не оправдывает масштабного вооруженного нападения", - утверждал он.

"Мы готовы противодействовать и защищать Израиль, если это произойдет, - отметил американский чиновник. - Но мы также призвали бы иранцев не идти этим путем, поскольку последствия будут довольно катастрофическими, особенно для Ирана".

"Мы готовы к любому развитию ситуации на Ближнем Востоке", - добавил он.