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    США приготовились к введению новых санкций против России

    Последние несколько лет Россия и США взаимно обвиняют друг друга в нарушениях положений договора РСМД

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ США рассматривают возможность введения экономических санкций в отношении России из-за якобы допущенных российской стороной нарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер на слушаниях в палате представителей Конгресса США. Ее слова в среду, 2 декабря, приводит РИА Новости.

    «Мы продолжаем рассматривать экономические меры в связи с договором РСМД, но на данный момент мы не приняли решения», — сказала Гетемюллер. В этом контексте она назвала «невероятно эффективными» санкции против России из-за ситуации на Украине.

    О возможности применения мер к России за нарушения договора неоднократно заявляли американские политики и должностные лица.

    Последние несколько лет Россия и США взаимно обвиняют друг друга в нарушениях положений договора РСМД. США имеет претензии к крылатым ракетам Р-500 наземного комплекса «Искандер-М», а также считают новую стратегическую ракету РС-26 («Рубеж») ракетой средней дальности, запрещенной договором.

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