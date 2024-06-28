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США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО

США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО США пригласили министров иностранных дел Израиля и арабских стран на 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, что может привести к росту напряженности из-за разногласий приглашенных государств по ситуации в секторе Газа.
Другие страны
28 июня 2024 г. 10:25
США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО

США пригласили министров иностранных дел Израиля и арабских стран на 75-й саммит НАТО в Вашингтоне, что может привести к росту напряженности из-за разногласий приглашенных государств по ситуации в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

"Генеральный секретарь [НАТО Йенс] Столтенберг пригласил глав всех 32 союзных государств и правительств, а также первых лиц стран - партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе (Австралию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею)", - приводит издание слова представителя НАТО. Помимо Израиля среди приглашенных стран Ближнего Востока - "Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн", указывает газета.

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На саммите будут обсуждаться вопросы создания новой структуры для помощи Киеву (NSATU) в Висбадене и построения "моста в НАТО" для Украины, который позволит ей стать участницей альянса, когда на это будет его политическая воля.

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Версия на английском языке Washington invites Israel, Arab countries to NATO's 75th summit

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