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США пригласили Грузию на саммит НАТО в Вашингтоне

США пригласили Грузию на саммит НАТО в Вашингтоне Администрация США пригласила Грузию принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в американской столице 9-11 июля.
Другие страны
24 июня 2024 г. 22:56
США пригласили Грузию на саммит НАТО в Вашингтоне

Администрация США пригласила Грузию принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в американской столице 9-11 июля.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Они приглашены на мероприятия для партнеров. Все партнеры НАТО приглашены на саммита для партнеров", - отметил дипломат.

При этом он добавил, что американские власти "весьма обеспокоены решениями и риторикой, исходящей от очень небольшого числа лидеров" правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". О'Брайен утверждал, что действия грузинских властей "несовместимы со стремлением" Тбилиси вступить в ЕС и НАТО.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон о прозрачности иностранного влияния, что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел.

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