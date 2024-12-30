США при Байдене выделили Украине военную помощь на $66 млрд

Администрация президента США Джо Байдена передала Украине военную помощь на почти 66 млрд долларов.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
"С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты обязались предоставить Украине помощь в области безопасности на сумму более $66 млрд, вкючая около $65,4 млрд с момента начала российско-украинской войны", - говорится в заявлении.
По данным Пентагона, США за время президентства Байдена среди прочего передали Киеву три батареи ЗРК Patriot, 12 ЗРК NASAMS., более 40 РСЗО HIMARS, более 200 155-мм гаубиц и свыше 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов, более 7 тыс. высокоточных 155-мм снарядов.
В составленном ведомством списке также значатся более 300 БМП Bradley, 31 танк Abrams, около 1,7 тыс. различных БТР.
В американском оборонном ведомстве также отмечают, что содействовали передаче Украине советской техники - 45 танков Т-72, 20 многоцелевых вертолетов.
Напомним, что Джо Байден пришел к власти в США в 2021 году.