США при Байдене выделили Украине военную помощь на $66 млрд

Администрация президента США Джо Байдена передала Украине военную помощь на почти 66 млрд долларов.

Администрация президента США Джо Байдена передала Украине военную помощь на почти 66 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"С начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты обязались предоставить Украине помощь в области безопасности на сумму более $66 млрд, вкючая около $65,4 млрд с момента начала российско-украинской войны", - говорится в заявлении.

По данным Пентагона, США за время президентства Байдена среди прочего передали Киеву три батареи ЗРК Patriot, 12 ЗРК NASAMS., более 40 РСЗО HIMARS, более 200 155-мм гаубиц и свыше 3 млн 155-мм артиллерийских снарядов, более 7 тыс. высокоточных 155-мм снарядов.

В составленном ведомством списке также значатся более 300 БМП Bradley, 31 танк Abrams, около 1,7 тыс. различных БТР.

В американском оборонном ведомстве также отмечают, что содействовали передаче Украине советской техники - 45 танков Т-72, 20 многоцелевых вертолетов.

Напомним, что Джо Байден пришел к власти в США в 2021 году.