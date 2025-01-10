США препятствовали продаже месторождения редких металлов в Гренландии Китаю

США и Дания активно препятствовали продаже крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии КНР.

США и Дания активно препятствовали продаже крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии КНР.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Американские чиновники в 2024 году дважды посещали месторождение на юге Гренландии и просили не продавать его связанным с Китаем фирмам, заявил глава частной компании Tanbreez Mining, владевшей проектом по добыче металлов в Гренландии, Грег Барнс.

В результате Барнс принял решение продать Tanbreez американской компании Critical Metals. Как сообщил Reuters новый владелец Тони Сейдж, стоимость сделки составила $5 млн наличными и $211 млн в акциях Critical Metals, хотя китайские покупатели предлагали больше.

Отмечается, что Critical Metals должна завершить покупку Tanbreez до конца года.