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США препятствовали продаже месторождения редких металлов в Гренландии Китаю

США препятствовали продаже месторождения редких металлов в Гренландии Китаю США и Дания активно препятствовали продаже крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии КНР.
Другие страны
10 января 2025 г. 04:55
США препятствовали продаже месторождения редких металлов в Гренландии Китаю

США и Дания активно препятствовали продаже крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии КНР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Американские чиновники в 2024 году дважды посещали месторождение на юге Гренландии и просили не продавать его связанным с Китаем фирмам, заявил глава частной компании Tanbreez Mining, владевшей проектом по добыче металлов в Гренландии, Грег Барнс.

В результате Барнс принял решение продать Tanbreez американской компании Critical Metals. Как сообщил Reuters новый владелец Тони Сейдж, стоимость сделки составила $5 млн наличными и $211 млн в акциях Critical Metals, хотя китайские покупатели предлагали больше.

Отмечается, что Critical Metals должна завершить покупку Tanbreez до конца года.

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