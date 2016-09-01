США прекратят выпуск кассетных бомб

Баку. 01 Сентября. REPORT.AZ/ Последний оставшийся в США производитель кассетных бомб прекращает изготовление этого вида оружия, ссылаясь на регулирующие органы и сокращение заказов.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Foreign Policy.

"Решение о прекращении производства кассетных бомб было принято в связи с существующими ограничениями и в свете сокращения заказов на продукцию", - приводит издание слова пресс-секретаря фирмы Textron Systems Мэтью Колпитца.

По данным издания, решение фирмы Textron Systems последовало за наложением Белым домом вето в мае этого года на поставки кассетных бомб в Саудовскую Аравию.