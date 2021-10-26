США прекратят финансовую помощь Судану

Соединенные Штаты замораживают финансовую помощь Судану в связи с переворотом в Хартуме.
"В свете нынешнего развития событий Соединенные Штаты ставят на паузу оказание содействия из 700 млн долларов из… экономической поддержки Судана. Эти средства предназначались для поддержки демократических преобразований в Судане", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил Прайс.
По его словам, американская администрация не получала никакого предварительного уведомления со стороны военных Судана о намерении применить меры против гражданского руководства в Хартуме. "Военным должностным лицам следует немедленно освободить всех задержанных политических деятелей и обеспечить их безопасность, полностью восстановить переходное правительство во главе с гражданскими, воздержаться от какого бы то ни было насилия в отношении участников акций протеста, включая применение боевых патронов", - сказал Прайс.