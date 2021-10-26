США прекратят финансовую помощь Судану

Соединенные Штаты замораживают финансовую помощь Судану в связи с переворотом в Хартуме.

Соединенные Штаты замораживают финансовую помощь Судану в связи с переворотом в Хартуме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"В свете нынешнего развития событий Соединенные Штаты ставят на паузу оказание содействия из 700 млн долларов из… экономической поддержки Судана. Эти средства предназначались для поддержки демократических преобразований в Судане", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ставим на паузу всю сумму", - уточнил Прайс.

По его словам, американская администрация не получала никакого предварительного уведомления со стороны военных Судана о намерении применить меры против гражданского руководства в Хартуме. "Военным должностным лицам следует немедленно освободить всех задержанных политических деятелей и обеспечить их безопасность, полностью восстановить переходное правительство во главе с гражданскими, воздержаться от какого бы то ни было насилия в отношении участников акций протеста, включая применение боевых патронов", - сказал Прайс.