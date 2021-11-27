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США прекратят авиасообщение с ЮАР и еще семью странами

США прекратят авиасообщение с ЮАР и еще семью странами Соединенные Штаты с 29 ноября ограничат въезд в страну из восьми африканских государств из-за выявления новой разновидности коронавируса.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 01:58
США прекратят авиасообщение с ЮАР и еще семью странами

Соединенные Штаты с 29 ноября ограничат въезд в страну из восьми африканских государств из-за выявления новой разновидности коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президента США Джо Байден.

Он отметил, что был оповещен ключевыми помощниками "о разновидности "омикрон", которая распространяется по Южной Африке". "В целях предосторожности, пока у нас не появится больше информации, я распорядился ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из Южной Африки и еще семи стран. Новые ограничения вступят в силу 29 ноября. В дальнейшем мы продолжим руководствоваться научными данными и рекомендациями моих советников в медицинской сфере", - добавил Байден.

По данным телеканала CNN, указанные ограничения, помимо ЮАР, касаются Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

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