​США прекратили поиски 12 пропавших без вести на Гавайях морпехов

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Береговая охрана США заявила во вторник, что решила прекратить поиски 12 морских пехотинцев, которые пропали после столкновения двух военных вертолетов на Гавайях.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, во вторник вечером официально было принято решение отказаться от поисков после того, как береговая охрана прочесала 40 тыс. кв морских миль и близлежащие пляжи.

По словам командующего 14-м округом береговой охраной капитана Джима Дженкинса, найти выживших практически невозможно. Однако капитан не исключил возобновление поисков в случае, если от других ведомств поступит соответствующее предложение.

Два вертолета CH-53 корпуса морской пехоты США с 12 людьми на борту 15 января пропали без вести возле берегов гавайского острова Оаху после столкновения.