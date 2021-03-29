США прекращают торговое взаимодействие с Мьянмой

Это шаг в рамках соглашения о торговле и инвестициях от 2013 года

Власти США приостанавливают контакты с Мьянмой в рамках соглашения о торговле и инвестициях, заключенного между странами в 2013 году (Trade and Investment Framework Agreement, TIFA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза, распространенного в понедельник аппаратом торгового представителя США.

"Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявила сегодня о приостановке любого взаимодействия с Мьянмой в соответствии с TIFA", - говорится в сообщении. Как уточняется в пресс-релизе, данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать "до возвращения [к власти в Мьянме] демократически избранного правительства".