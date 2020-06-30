Наверх

США прекращают экспорт военной техники и технологий двойного назначения в Гонконг

​США прекращают экспорт военной техники и технологий двойного назначен

Вашингтон прекращает в понедельник экспорт произведенной в США военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к (обеспечению) национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США. Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна - одна система", то и мы должны относиться так же", - написал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!