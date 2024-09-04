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США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан

США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам радикального палестинского движения обвинения в убийстве американских граждан во время проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 04:37
США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан

США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам радикального палестинского движения обвинения в убийстве американских граждан во время проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют документы, обнародованные в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Среди обвиняемых также глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака, глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, заместитель командующего боевым крылом движения - группировкой "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Марван Исса, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф и бывший глава политбюро движения Исмаил Хания, который был убит в Тегеране в июле.

Им предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в терроризме, сговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью применения оружия массового поражения, повлекшего за собой гибель людей.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “HƏMAS” rəhbərliyini Amerika vətəndaşlarını öldürməkdə ittiham edib

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