США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан

США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам радикального палестинского движения обвинения в убийстве американских граждан во время проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару и другим высокопоставленным членам радикального палестинского движения обвинения в убийстве американских граждан во время проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют документы, обнародованные в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Среди обвиняемых также глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака, глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, заместитель командующего боевым крылом движения - группировкой "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Марван Исса, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф и бывший глава политбюро движения Исмаил Хания, который был убит в Тегеране в июле.

Им предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в терроризме, сговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью применения оружия массового поражения, повлекшего за собой гибель людей.