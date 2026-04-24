    США предъявили обвинение военному, заработавшему $400 тыс. на захвате Мадуро

    Американский военнослужащий сил специального назначения, участвовавший в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинен в использовании засекреченной информации о миссии для получения более 400 тыс. долларов дохода на онлайн-платформе ставок.

    Как передает Report, со ссылкой на Associated Press (AP) об этом сообщила федеральная прокуратура Нью-Йорка.

    "Гэннон Кен Ван Дайк был задействован в операции по захвату Мадуро в январе 2026 года и использовал доступ к секретным данным, чтобы заработать деньги на платформе прогнозных рынков Polymarket", - говорится в заявлении прокуратуры Нью-Йорка.

    Министерство юстиции предъявило ему обвинения в незаконном использовании конфиденциальной государственной информации в личных целях, хищении закрытых правительственных данных, товарном мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в проведении незаконной финансовой операции. Ему грозит многолетний тюремный срок.

    "Речь идет о военнослужащем США, который, предположительно, воспользовался своим положением, чтобы извлечь прибыль из законной военной операции", - заявил, в свою очередь, директор ФБР Каш Патель.

    Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США провели успешную операцию в Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории страны.

    Спустя два дня, 5 января, Мадуро с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

    Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.

    Николас Мадуро Гэннон Кен Ван Дайк Операция США в Венесуэле Polymarket ФБР
    Məxfi məlumatlarla 400 min dollardan çox qazanc əldə edən ABŞ hərbçisinə ittiham irəli sürülüb

    13:19

    Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–Запад

    Другие страны
    13:18
    Фото

    Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:17

    Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреля

    В регионе
    13:11

    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    Другие страны
    13:09

    Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколения

    Инфраструктура
    13:07

    Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантов

    Другие страны
    13:02

    ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 года

    Другие страны
    13:01

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%

    Бизнес
    13:00

    Санчес отреагировал на новости о планах США исключить Испанию из НАТО

    Другие страны
    Лента новостей