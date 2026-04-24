США предъявили обвинение военному, заработавшему $400 тыс. на захвате Мадуро

Американский военнослужащий сил специального назначения, участвовавший в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинен в использовании засекреченной информации о миссии для получения более 400 тыс. долларов дохода на онлайн-платформе ставок.

Как передает Report, со ссылкой на Associated Press (AP) об этом сообщила федеральная прокуратура Нью-Йорка.

"Гэннон Кен Ван Дайк был задействован в операции по захвату Мадуро в январе 2026 года и использовал доступ к секретным данным, чтобы заработать деньги на платформе прогнозных рынков Polymarket", - говорится в заявлении прокуратуры Нью-Йорка.

Министерство юстиции предъявило ему обвинения в незаконном использовании конфиденциальной государственной информации в личных целях, хищении закрытых правительственных данных, товарном мошенничестве, мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в проведении незаконной финансовой операции. Ему грозит многолетний тюремный срок.

"Речь идет о военнослужащем США, который, предположительно, воспользовался своим положением, чтобы извлечь прибыль из законной военной операции", - заявил, в свою очередь, директор ФБР Каш Патель.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США провели успешную операцию в Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории страны.

Спустя два дня, 5 января, Мадуро с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.