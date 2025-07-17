США предупреждают Россию, приводя в пример Иран

Терпение Трампа в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта не безгранично.

Терпение Трампа в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта не безгранично.

Как передает Report, об этом заявила глава пресс-службы Государственного департамента США Темми Брус на очередном брифинге для журналистов.

Отвечая на вопрос, получал ли Вашингтон какие-либо сигналы о заинтересованности России в дипломатическом урегулировании конфликта, Брус отметила, что заявления президента Дональда Трампа дают наиболее полное представление о его отношении к ситуации и удовлетворён ли он действиями президента РФ Владимира Путина.

По её словам, действия Трампа, в частности решение о предоставлении Украине дополнительного оборонительного вооружения, являются наглядным свидетельством его позиции:

«Как я уже говорила, несмотря на то что он дипломат и всегда с оптимизмом относится к дипломатическим инструментам, он также реалист. В ситуации с Ираном и с мерами, принятыми против России, мир видит, что, хотя президент и обладает терпением, он не готов отступать от своих взглядов ради достижения цели».

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение продолжить поставки оружия и военной техники Украине. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. По словам президента США, в число поставок войдут, в частности, 17 зенитных ракетных комплексов Patriot.