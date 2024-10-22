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США предупредили Венгрию о вооруженной акции 23 октября

США предупредили Венгрию о вооруженной акции 23 октября Венгрия получила от США информацию, что группа молодых людей обсуждала в интернете "проведение акции" с использованием оружия.
Другие страны
22 октября 2024 г. 09:45
США предупредили Венгрию о вооруженной акции 23 октября

Венгрия получила от США информацию, что группа молодых людей обсуждала в интернете "проведение акции" с использованием оружия.

Как передает Report, об этом заявили Telex в пресс-службе венгерского правительства.

Акция планировалась на завтра, 23 октября. В этот день отмечают годовщину начала Венгерского восстания 1956 года.

По данным источников издания, венгерские власти были уведомлены американской разведкой около двух недель назад. По версии США, несколько человек в Венгрии, "возможно, занимались подготовкой вооруженной акции". Где ее планировали провести и кто должен был стать ее целью, неизвестно.

"Ввиду международных событий последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападению со стороны вооруженных людей, венгерские службы и Контртеррористическая служба (КТК) уделяет этому особое внимание, чтобы проверить информацию и принять необходимые меры", - прокомментировали в пресс-службе КТК.

Как выяснило Telex, на выходных сотрудники Антитеррористического центра задержали в пабе в Будапеште "полдюжины молодых людей". Однако у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.

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