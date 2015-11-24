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    США предупредили своих граждан о повышенной террористической угрозе по всему миру

    Госдеп рекомендовал американским гражданам соблюдать повышенную осторожность при любых поездках за рубеж

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Администрация США предупредила американских граждан о повышенной террористической угрозе по всему миру. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госдепартамента США. 

    "Имеющаяся информация свидетельствует о том, что группировки ИГ, "Аль-Каида", "Боко харам" и другие по-прежнему планируют террористические нападения в различных регионах", - отметило внешнеполитическое ведомство США. Оно не указало на какие-то конкретные угрозы или наиболее опасные районы мира, но рекомендовало американским гражданам соблюдать повышенную осторожность при любых поездках за рубеж. 

    Как заявил госдепартамент, нынешнее предупреждение будет оставаться в силе до 24 февраля 2016 года, то есть в течение трех месяцев.

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