США предупредили своих граждан о повышенной террористической угрозе по всему миру

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Администрация США предупредила американских граждан о повышенной террористической угрозе по всему миру. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госдепартамента США.

"Имеющаяся информация свидетельствует о том, что группировки ИГ, "Аль-Каида", "Боко харам" и другие по-прежнему планируют террористические нападения в различных регионах", - отметило внешнеполитическое ведомство США. Оно не указало на какие-то конкретные угрозы или наиболее опасные районы мира, но рекомендовало американским гражданам соблюдать повышенную осторожность при любых поездках за рубеж.

Как заявил госдепартамент, нынешнее предупреждение будет оставаться в силе до 24 февраля 2016 года, то есть в течение трех месяцев.