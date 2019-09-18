США предупредили своих граждан об осторожности при посещении Саудовской Аравии

Госдепартамент США попросил американских граждан о проявлении "крайней осторожности" при поездках в Саудовскую Аравию, сообщает Report со ссылкой на CNBC.

Наряду с этим, персоналу дипмиссии США и их семьям не разрешается пользоваться аэропортом в городе Абхи.

Отмечается, что данный город подвергался неоднократным атакам БПЛА и ракет, запущенных из Йемена повстанцами-хуситами.

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.