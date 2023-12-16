США предупредили Северную Корею о последствиях ядерной атаки

Если КНДР применит ядерное оружие против Южной Кореи, то незамедлительный и сокрушительный ответ не заставит себя ждать.

Если КНДР применит ядерное оружие против Южной Кореи, то незамедлительный и сокрушительный ответ не заставит себя ждать.

Как передает Report, такое заявление сделала Консультативная группа по вопросам ядерного планирования США и Республики Корея.

"Соединенные Штаты подтвердили готовность обеспечивать Республике Корея расширенное сдерживание, подкрепленное полным набором американских возможностей, включая ядерные", - говорится в совместном сообщении Консультативной группы.

В опубликованном документе также отмечается, что любая ядерная атака КНДР против США или их союзников “приведет к окончанию режима Ким Чен Ына”.

Ранее Северная Корея пригрозила США из-за "покушений на ее работу в космосе". В частности, КНДР уведомила, что “в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников”.