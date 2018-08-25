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    США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече в Женеве с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым сообщил о готовности Вашингтона ещё раз нанести военный удар по Сирии в случае применения правительством Башара Асада химоружия в стране. 

    Как передает Report, об этом информирует Bloomberg.

    Как заявили в агентстве, в Белом доме утверждают о наличии информации, что Дамаск может использовать химическое оружие для освобождения территорий, контролируемых боевиками.

    Отмечается, что, если это произойдёт, США ответят правительству Асада "ещё более мощными военными действиями". Речь в данном случае идёт об авиаударах, которые Штаты нанесли по сирийским объектам в 2017 и 2018 годах.

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