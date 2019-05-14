Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле во время "Евровидения"

Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В американской дипмиссии отметили, что террористические акты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве музыкального конкурса "Евровидение".

"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину (со дня открытия посольства США в Иерусалиме - ред), которая совпадает с проведением конкурса "Евровидения" в Тель-Авиве и Днем Накбы (который отмечают палестинские арабы 15 мая - ред)", - говорится в сообщении посольства США.

В нем указывается, что американские граждане должны "проявлять бдительность и предпринять необходимые шаги и меры безопасности".