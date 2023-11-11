США предупредили КНР о возможных санкциях в случае оказания помощи РФ

​​​​​​​Администрация Соединенных Штатов предупредила Китай о возможности применения дальнейших санкций в случае оказания России помощи.

Администрация Соединенных Штатов предупредила Китай о возможности применения дальнейших санкций в случае оказания России помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, выступая в Сан-Франциско (штат Калифорния) по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

"В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы китайские компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Хотели бы, чтобы Китай пресек это. Особенно когда мы в состоянии предоставить информацию", - сказала она.

"Мы видим свидетельства того, что китайские фирмы - я, конечно, не говорю, что с ведома китайского правительства, - но некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке этого оборудования и материалов в Россию. А также того, что некоторые финансовые учреждения могут быть вовлечены в процесс оказания содействия этому потоку", - утверждала министр.

По ее словам, американское правительство обеспокоено тем, что, "несмотря на санкционные программы" Запада, "оборудование, критически важное для военных усилий России", обходит такие ограничения и приобретается Москвой. "И мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное, чтобы пресечь этот поток материалов", - подчеркнула Йеллен.