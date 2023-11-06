О нас

США предупредили Иран и "Хезболлу" о возможном военном вмешательстве

США предупредили Иран и "Хезболлу" о возможном военном вмешательстве Официальные лица США предупредили Иран и "Хезболлу", что в случае их нападения на Израиль, Соединенные Штаты могут пойти на военное вмешательство.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 10:26
США предупредили Иран и Хезболлу о возможном военном вмешательстве

Официальные лица США предупредили Иран и "Хезболлу", что в случае их нападения на Израиль, Соединенные Штаты могут пойти на военное вмешательство.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. 27 октября в секторе Газа началась наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а 1 ноября израильские военные сообщили, что прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы. Спустя день ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, отметив, что речи о перемирии и прекращении огня быть не может.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ İran və "Hizbullah"a xəbərdarlıq edib: "Döyüşlərə müdaxilə etməyə hazırıq"

Другие новости из категории

Базы США в Ираке и Сирии подверглись атакам после визита Блинкена в Багдад
Базы США в Ираке и Сирии подверглись атакам после визита Блинкена в Багдад
6 ноября 2023 г. 10:41
Истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа
Истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа
6 ноября 2023 г. 10:13
С начала операции в Газе погибли 30 израильских военнослужащих
С начала операции в Газе погибли 30 израильских военнослужащих
6 ноября 2023 г. 10:09
Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН достигло 88 человек
Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН достигло 88 человек
6 ноября 2023 г. 09:40
Британия ежегодно будет давать лицензии на освоение месторождений газа и нефти
Британия ежегодно будет давать лицензии на освоение месторождений газа и нефти
6 ноября 2023 г. 09:11
Южная Корея, США и Япония создадут группу для консультаций по кибербезопасности
Южная Корея, США и Япония создадут группу для консультаций по кибербезопасности
6 ноября 2023 г. 08:57
Иорданские ВВС сбросили на парашютах партию медпомощи для Газы
Иорданские ВВС сбросили на парашютах партию медпомощи для Газы
6 ноября 2023 г. 07:39
Трюдо в разговоре с эмиром Катара поддержал гуманитарные паузы в Газе
Трюдо в разговоре с эмиром Катара поддержал гуманитарные паузы в Газе
6 ноября 2023 г. 06:50
В Австралии число погибших после наезда машины возросло до шести
ФотоВ Австралии число погибших после наезда машины возросло до шести
6 ноября 2023 г. 06:15
Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников
Нетаньяху вновь отверг прекращение огня в Газе без освобождения заложников
6 ноября 2023 г. 04:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi