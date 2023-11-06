США предупредили Иран и "Хезболлу" о возможном военном вмешательстве

Официальные лица США предупредили Иран и "Хезболлу", что в случае их нападения на Израиль, Соединенные Штаты могут пойти на военное вмешательство.

Официальные лица США предупредили Иран и "Хезболлу", что в случае их нападения на Израиль, Соединенные Штаты могут пойти на военное вмешательство.

Как передает Report, об этом сообщает издание The New York Times.

Отметим, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. 27 октября в секторе Газа началась наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а 1 ноября израильские военные сообщили, что прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы. Спустя день ЦАХАЛ заявил о полном окружении города Газа, отметив, что речи о перемирии и прекращении огня быть не может.