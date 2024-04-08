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США предупредили Иран, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке

США предупредили Иран, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке Соединенные Штаты довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 23:58
США предупредили Иран, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе. И мы продолжим разъяснять им, что им не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации", - сказал он.

"Мы были обеспокоены риском эскалации с 7 октября. И вы видели, как мы постоянно занимаемся дипломатией, пытаясь снизить риск эскалации", - добавил Миллер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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