США предупредили американцев об опасности путешествия в Китай

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ США призывают своих граждан к осторожности во время визитов в Китай, так как существует угроза, что власти этой страны могут помешать американцам покинуть ее территорию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, опубликованном в четверг.

"Руководство Китая использует свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть Китай, используя "запреты на выезд", иногда годами не давая гражданам США покинуть страну", - говорится в заявлении.