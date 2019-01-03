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    США предупредили американцев об опасности путешествия в Китай

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ США призывают своих граждан к осторожности во время визитов в Китай, так как существует угроза, что власти этой страны могут помешать американцам покинуть ее территорию. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, опубликованном в четверг.

    "Руководство Китая использует свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть Китай, используя "запреты на выезд", иногда годами не давая гражданам США покинуть страну", - говорится в заявлении.

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