США предупредили американцев об опасности путешествия в Китай

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ США призывают своих граждан к осторожности во время визитов в Китай, так как существует угроза, что власти этой страны могут помешать американцам покинуть ее территорию.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, опубликованном в четверг.
"Руководство Китая использует свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть Китай, используя "запреты на выезд", иногда годами не давая гражданам США покинуть страну", - говорится в заявлении.
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