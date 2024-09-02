США представят оночательное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Власти США собираются в ближайшие недели представить окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое при его непринятии будет означать конец работы Вашингтона в переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.
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"США ведут переговоры с Египтом и Катаром о контурах окончательного соглашения "бери или уходи", которое они планируют представить сторонам в ближайшие недели", – заявил в беседе с журналистами высокопоставленный чиновник администрации президента США.
По его словам, США работали над сделкой с Египтом и Катаром до обнаружения ЦАХАЛ тел шести заложников в Рафахе. Чиновник указал, что этот факт должен добавить "дополнительную срочность" в завершающую стадию переговоров Израиля и ХАМАС. Собеседник газеты добавил, что в США предполагают, что заложники были застрелены незадолго до обнаружения военными их тел.
Другой высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что некоторые из убитых заложников должны были быть освобождены в первой фазе во время переговоров, в том числе американец Гирш Гольдберг-Полин.
"В ближайшие 48 часов американские чиновники будут разрывать телефоны, чтобы выяснить, можно ли еще достичь соглашения", – сказал чиновник.