США представят оночательное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Власти США собираются в ближайшие недели представить окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое при его непринятии будет означать конец работы Вашингтона в переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Власти США собираются в ближайшие недели представить окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое при его непринятии будет означать конец работы Вашингтона в переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщает The Washington Post.

"США ведут переговоры с Египтом и Катаром о контурах окончательного соглашения "бери или уходи", которое они планируют представить сторонам в ближайшие недели", – заявил в беседе с журналистами высокопоставленный чиновник администрации президента США.

По его словам, США работали над сделкой с Египтом и Катаром до обнаружения ЦАХАЛ тел шести заложников в Рафахе. Чиновник указал, что этот факт должен добавить "дополнительную срочность" в завершающую стадию переговоров Израиля и ХАМАС. Собеседник газеты добавил, что в США предполагают, что заложники были застрелены незадолго до обнаружения военными их тел.

Другой высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что некоторые из убитых заложников должны были быть освобождены в первой фазе во время переговоров, в том числе американец Гирш Гольдберг-Полин.

"В ближайшие 48 часов американские чиновники будут разрывать телефоны, чтобы выяснить, можно ли еще достичь соглашения", – сказал чиновник.