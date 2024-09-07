США представят детальные предложения по перемирию в Газе в ближайшие дни

США в ближайшие дни представят подробные предложения по достижению перемирия в секторе Газа.

США в ближайшие дни представят подробные предложения по достижению перемирия в секторе Газа.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Лондоне вместе с главой британской службы внешней разведки MI6 Ричардом Муром.

"В конечном итоге это вопрос политической воли и готовности лидеров обеих сторон принять тот факт, что пришло время остановиться, принять сложные решения и пойти на трудные компромиссы. Искренне надеюсь, что оба лидера примут это решение, поскольку от него очень много зависит", - отметил Бернс. "Надеюсь, обе стороны поймут, что стоит на кону, и будут готовы двигаться вперед с учетом этого понимания", - добавил он.

По словам Мура, ситуация на Ближнем Востоке продолжит оставаться крайне напряженной, пока в секторе Газа не будет достигнуто перемирие.

"Нам вновь удалось избежать - постучу по дереву - кризиса в отношениях Израиля и Ирана, но пока огонь не прекратится, этот риск будет сохраняться. Как бы ни была ужасна ситуация в Газе, более широкий конфликт на Ближнем Востоке будет гораздо хуже", - сказал Мур.