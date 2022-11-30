США представят 2 декабря новый стратегический бомбардировщик

США в пятницу, 2 декабря, представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

США в пятницу, 2 декабря, представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии", - сказал он.

ВВС США готовятся представить миру стратегический бомбардировщик нового поколения первый раз за 34 года. По данным еженедельника Defense News, выкатка предшественника B-21 - самолета B-2 Spirit - состоялась в ноябре 1988 года. Первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году, спустя несколько месяцев после выкатки.