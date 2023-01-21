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США представили в ООН данные о поставках в Россию оружия из КНДР

США представили в ООН данные о поставках в Россию оружия из КНДР США передали в санкционный комитет ООН информацию, которая свидетельствует о поставках вооружений из КНДР в Россию.
Другие страны
21 января 2023 г. 01:45
США представили в ООН данные о поставках в Россию оружия из КНДР

США передали в санкционный комитет ООН информацию, которая свидетельствует о поставках вооружений из КНДР в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Как мы заявляли ранее, экспорт оружия из КНДР является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому сегодня мы предоставили информацию об этих нарушениях панели экспертов санкционного комитета по КНДР Совета Безопасности. Мы продолжим поднимать вопросы об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами", - сказал он.

Ранее Кирби представил на брифинге спутниковые снимки, доказывающие факт поставки вооружений со стороны КНДР для ЧВК "Вагнер".

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