США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров.

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы собираемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать сотрудничество России и Ирана", - сказал он.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет противостоять сближению Москвы и Тегерана в области разработки оружия и подготовки кадров.

"Среди прочего, Россия готова передавать иранским властям передовые военные компоненты, что также не входит в планы Соединенных штатов", - отмечает Кирби.