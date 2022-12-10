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США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана 

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана  США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 09:25
США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана 

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы собираемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать сотрудничество России и Ирана", - сказал он.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет противостоять сближению Москвы и Тегерана в области разработки оружия и подготовки кадров.

"Среди прочего, Россия готова передавать иранским властям передовые военные компоненты, что также не входит в планы Соединенных штатов", - отмечает Кирби.

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