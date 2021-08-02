США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября

США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз.

США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу National Interest.

Текст опубликован в понедельник на странице российского диппредставительства в Facebook.

"К сожалению, ситуация не меняется в лучшую сторону. Российские дипломатические миссии в США работают в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются, - констатировал посол. - Несмотря на заявления администрации (президента США Джо) Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары".

По его словам, американская сторона проявляет "настойчивость и изобретательность в этом вопросе". "Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами. В прошлом декабре Госдепартамент в одностороннем порядке установил для российского персонала трехлетний лимит нахождения в командировке, что, насколько нам известно, не применяется в отношении никакой другой страны", - обратил внимание посол.

"Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сказал Антонов.