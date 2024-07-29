США предостерегли Израиль от ударов по объектам "Хезболлах" в Бейруте

Вашингтонская администрация после ракетного удара по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля предупредила Израиль, что его атаки по объектам движения "Хезболлах" в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

Вашингтонская администрация после ракетного удара по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля предупредила Израиль, что его атаки по объектам движения "Хезболлах" в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.

Как передает Report , об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США и еврейского государства, "администрация президента США Джо Байдена предупредила Израиль, что если он ударит по целям, связанным с "Хезболлах" в Бейруте в ответ на смертоносную атаку на Голанах", то "ситуация, скорее всего, выйдет из-под контроля".

В публикации отмечается, что израильский военно-политический кабинет обсуждал в воскресенье возможность нанесения таких ударов.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон ранее заявила, что ответственность за удар по поселку, по версии Вашингтона, несет движение "Хезболлах".

Напомним, что 27 июля в результате падения ракеты на спортивной площадке в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибло 12 детей и подростков.

Официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что последним шансом для предотвращения войны с Ливаном является отвод из региона военных сил ливанского движения "Хезболлах".