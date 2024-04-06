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США предостерегли Иран от обострения ситуации после удара Израиля в Дамаске

США предостерегли Иран от обострения ситуации после удара Израиля в Дамаске Власти США просили Иран не обострять ситуацию в регионе на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израилем консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 23:46
США предостерегли Иран от обострения ситуации после удара Израиля в Дамаске

Власти США просили Иран не обострять ситуацию в регионе на фоне эскалации напряженности, последовавшей за обстрелом Израилем консульского отдела посольства исламской республики в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в вашингтонской администрации газете Politico.

Его попросили прокомментировать заявление заместителя руководителя администрации президента Ирана Эбрахима Раиси по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди, который ранее подчеркнул, что США попросили Иран не наносить удары по американским объектам.

"Это иранская версия. После удара по Дамаску мы получили сообщение от Ирана. В ответ мы дали понять, что не стоим за этим ударом. Мы также предупредили Иран, чтобы он не использовал этот удар в качестве предлога для дальнейшей эскалации в регионе или нападения на американские объекты, военнослужащих", - подчеркнул собеседник агентства.

По версии телеканала CBS News, который ссылается на свои источники, ответная атака Тегерана якобы будет проведена с применением беспилотников Shahed и крылатых ракет. Нападение может произойти в ближайшие дни, считает телеканал.

Его собеседник отметил, что "время и цель неизвестны, но пропорциональным ответом на атаку Дамаска будет удар по израильскому дипломатическому объекту".

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Версия на азербайджанском языке Politico: ABŞ İrana xəbərdarlıq edib

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