США предостерегают Израиль от войны с Ливаном

Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от развязывания широкомасштабной войны против Бейрута.
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По сведениям источников портала, посол США заявил, что Вашингтон не верит, что более широкий конфликт в Ливане приведет к достижению цели возвращения перемещенных израильтян в их дома на севере страны.
При этом он подчеркнул, что тотальная война с ливанским движением "Хезболлах" чревата гораздо более масштабным и затяжным региональным конфликтом.
Как отмечают собеседники портала, Хохштейн дал понять Нетаньяху и министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что США по-прежнему привержены дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане "либо вместе с освобождением заложников в Газе и соглашением о прекращении огня, либо самостоятельно".