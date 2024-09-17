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США предостерегают Израиль от войны с Ливаном

США предостерегают Израиль от войны с Ливаном Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от развязывания широкомасштабной войны против Бейрута.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 08:49
США предостерегают Израиль от войны с Ливаном

Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от развязывания широкомасштабной войны против Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Axios.

По сведениям источников портала, посол США заявил, что Вашингтон не верит, что более широкий конфликт в Ливане приведет к достижению цели возвращения перемещенных израильтян в их дома на севере страны.

При этом он подчеркнул, что тотальная война с ливанским движением "Хезболлах" чревата гораздо более масштабным и затяжным региональным конфликтом.

Как отмечают собеседники портала, Хохштейн дал понять Нетаньяху и министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что США по-прежнему привержены дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане "либо вместе с освобождением заложников в Газе и соглашением о прекращении огня, либо самостоятельно".

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