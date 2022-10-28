США предоставят ВСУ ЗРК NASAMS

Соединенные Штаты планируют в начале ноября передать Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и тогда же начать обучать украинских военнослужащих тому, как применять в бою это вооружение.

Соединенные Штаты планируют в начале ноября передать Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и тогда же начать обучать украинских военнослужащих тому, как применять в бою это вооружение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Пентагоне.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить Украине NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца получится передать им эти средства и провести обучение украинских военнослужащих", - отметил министр.

По его мнению, Украина сейчас нуждается в системах ПВО и США рассматривают возможность поставки ей систем Hawk из своих запасов для защиты от ракетных ударов и беспилотных летательных аппаратов.

"Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы убедиться, что можем предоставить как можно больше средств в плане противовоздушной обороны для поддержки Украины так быстро, как только можно", - добавил руководитель военного ведомства.