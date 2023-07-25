США предоставят Украине ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 млн долларов.
Как передает Report со ссылкой на AP, вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.
Поданным агентства, в пакет военной помощи войдут: ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70, - разведывательные беспилотники Hornet.
Кроме того, Соединенные Штаты предоставят ВС Украины снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для разминирования, минометы, 28 млн патронов для стрелкового оружия.