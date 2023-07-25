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США предоставят Украине ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

США предоставят Украине ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 млн долларов.
Другие страны
25 июля 2023 г. 09:55
США предоставят Украине ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на AP, вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.

Поданным агентства, в пакет военной помощи войдут: ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70, - разведывательные беспилотники Hornet.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставят ВС Украины снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для разминирования, минометы, 28 млн патронов для стрелкового оружия.

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Версия на английском языке US to provide Ukraine with HIMARS rockets, ammunition and reconnaisance drones

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