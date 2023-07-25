США предоставят Украине ракеты для HIMARS, снаряды и дроны-разведчики

США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 млн долларов.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на AP, вооружение будет изъято из запасов Пентагона и направлено в Украину в кратчайшие сроки.

Поданным агентства, в пакет военной помощи войдут: ракеты для HIMARS и систем ПВО NASAMS, а также боеприпасы для Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70, - разведывательные беспилотники Hornet.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставят ВС Украины снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для разминирования, минометы, 28 млн патронов для стрелкового оружия.