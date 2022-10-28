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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн Власти США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Другие страны
28 октября 2022 г. 05:09
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Власти США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press. Информацию о предоставлении помощи подтвердил в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

По словам источников агентства из числа должностных лиц, о выделении данной помощи могут официально объявить в течение суток. Новый пакет включает в себя по большей части боеприпасы. Они будут предоставлены со складов Пентагона.

В публикации констатируется, что в очередную партию помощи Киеву не войдут новые вооружения, которые США ранее не предоставляли Украине.

"Думаю, очень-очень скоро Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь со стороны Соединенных Штатов", - заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, США выделили уже более 20 пакетов помощи.

"Думаю, в ближайшем времени со стороны США последует еще один. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется, о чем ранее говорил президент США Джо Байден", - подчеркнул он.

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