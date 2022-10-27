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США предоставят Пакистану помощь в $30 млн на борьбу с последствиями наводнений

США предоставят Пакистану помощь в $30 млн на борьбу с последствиями наводнений США предоставят 30 млн долларов в рамках гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от разрушительных наводнений.
Другие страны
27 октября 2022 г. 21:46

США предоставят 30 млн долларов в рамках гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от разрушительных наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

"Новый пакет помощи позволит увеличить обеспечение неотложных потребностей более 4 млн пакистанцев, наиболее пострадавших от стихийного бедствия", - цитирует агентство заявление посольства США в Пакистане.

Ранее Вашингтон объявил о предоставлении в этом году Пакистану до 97 млн долларов на ликвидацию последствий наводнений и помощь жителям.

В октябре ООН вновь призвала международное сообщество к оказанию гуманитарной помощи Пакистану, оценив ее размер в 816 млн долларов, что в пять раз больше первоначальной оценки в 116 млн долларов. ООН объяснила необходимость увеличения поддержки Пакистану ввиду роста в стране заболеваний из-за плохого качества питьевой воды и угрозы голода.

Напомним, что по поручению президента Ильхама Алиева Азербайджан оказал Пакистану помощь в размере 2 млн манатов.

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