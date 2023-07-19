О нас

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, в него войдут четыре комплекса ПВО NASAMS.
Другие страны
19 июля 2023 г. 21:13
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, в него войдут четыре комплекса ПВО NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении Пентагона.

В пакет включены боеприпасы для NASAMS, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, системы для разминирования и противодействия беспилотникам, а также боеприпасы. Указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров для последующей передачи Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya 1,3 milyard dollarlıq yeni hərbi yardım paketi təqdim edib

Самое читаемое

ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Цены на газ в Европе выросли на 1,5%
Цены на газ в Европе выросли на 1,5%
13 июля 2023 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi