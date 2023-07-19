США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, в него войдут четыре комплекса ПВО NASAMS.

Власти США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на $1,3 млрд, в него войдут четыре комплекса ПВО NASAMS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении Пентагона.

В пакет включены боеприпасы для NASAMS, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, барражирующие боеприпасы Switchblade, системы для разминирования и противодействия беспилотникам, а также боеприпасы. Указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров для последующей передачи Украине.