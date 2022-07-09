США предоставят дополнительную гумпомощь для Украины

Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для Украины.

Соединенные Штаты предоставят почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для Украины.

Как передает Report, об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.

"Наша приверженность народу Украины непоколебима. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар начатой Россией жестокой войны", - говорится в публикации.