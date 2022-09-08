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США предоставят Украине и ряду стран Европы военную помощь на 2 млрд долларов

США предоставят Украине и ряду стран Европы военную помощь на 2 млрд долларов США предоставит Украине и ряду стран Европы военную помощь в размере $2 млрд.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 15:11
США предоставят Украине и ряду стран Европы военную помощь на 2 млрд долларов

США предоставят Украине и ряду стран Европы военную помощь в размере 2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Так, администрация США "направит долгосрочную военную помощь Украине и 18 ее соседям, в том числе членам НАТО и региональным партнерам по безопасности, на сумму $2 млрд" ввиду проблем, связанных с обеспечением их обороны.

В конце августа в Пентагоне сообщали, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на более чем 13,5 млрд долларов. Таким образом, с учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд долларов.

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Версия на английском языке US to provide Ukraine, several European countries with military assistance worth $2B

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