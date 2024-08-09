США предоставили разведданные для предотвращения теракта на концерте Свифт

Администрация Соединенных Штатов предоставила австрийским властям разведывательные данные для предотвращения угрозы теракта, который мог произойти во время одного из концертов американской певицы Тейлор Свифт в этой европейской стране.
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Его спросили, предоставлял ли Вашингтон Вене разведывательную информацию о концертах Свифт. "Надеюсь, никого не удивит тот факт, что Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание борьбе с терроризмом. Мы тесно сотрудничаем с партнерами по всему миру, чтобы отслеживать и пресекать угрозы. И в рамках этой работы Соединенные Штаты поделились информацией с австрийскими партнерами, чтобы предотвратить угрозу на концертах Тейлор Свифт в Вене", - подчеркнул представитель Белого дома.
Как сообщил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, отмена концерта Свифт в республике из-за угрозы теракта помогла предотвратить трагедию. 19-летний задержанный планировал осуществить теракт при помощи взрывчатки и режущего оружия у концертной площадки. Теракт мог произойти 8 или 9 августа. Свифт планировала выступить в Вене 8-10 августа, всего на три концерта было продано 190 тыс. билетов. Решение об отмене концертов на фоне задержания подозреваемых в подготовке терактов было принято организаторами мероприятия.