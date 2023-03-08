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США предложили Японии и Южной Корее создать новый совет по ядерному сдерживанию

США предложили Японии и Южной Корее создать новый совет по ядерному сдерживанию США обратились к Японии и Республике Корея с предложением создать новый консультативный орган по вопросам ядерного сдерживания.
Другие страны
8 марта 2023 г. 09:18
США предложили Японии и Южной Корее создать новый совет по ядерному сдерживанию

США обратились к Японии и Республике Корея с предложением создать новый консультативный орган по вопросам ядерного сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Предполагается, что новый трехсторонний совет будет действовать на постоянной основе. Он призван усовершенствовать имеющиеся у США двусторонние механизмы обсуждения этого вопроса с Японией и Южной Кореей, а также углубить дискуссию по проблеме ядерного сдерживания и расширить обмен информацией об американском ядерном потенциале. Кроме того, американская сторона предлагает создать совместную структуру для проведения тренировок, связанных с ядерным сдерживанием в обычное время, и внедрить механизм определения ответных мер в случае чрезвычайной ситуации.

Сейчас США проводят с Японией и Южной Кореей двусторонние консультации по ядерному сдерживанию на уровне представителей внешнеполитических и оборонных ведомств.

Отмечается, что Токио и Сеул положительно отреагировали на предложение Вашингтона. Состав участников и конкретные темы для дискуссий в рамках нового формата консультаций предполагается проработать в ближайшем будущем

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Версия на английском языке US proposes Japan, South Korea set up nuclear deterrence council

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