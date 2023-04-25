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Сенаторы США предложили ввести санкции в отношении поставщиков облачных услуг из Китая

Сенаторы США предложили ввести санкции в отношении поставщиков облачных услуг из Китая Группа сенаторов Конгресса США от Республиканской партии призвала администрацию президента Джо Байдена ввести санкции в отношении технологических компаний из Китая, предоставляющих облачные услуги, включая сервис Huawei Cloud.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 21:00
Сенаторы США предложили ввести санкции в отношении поставщиков облачных услуг из Китая

Группа сенаторов Конгресса США от Республиканской партии призвала администрацию президента Джо Байдена ввести санкции в отношении технологических компаний из Китая, предоставляющих облачные услуги, включая сервис Huawei Cloud.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме, подготовленном законодателями.

Документ был составлен группой из девяти человек по инициативе сенатора Билла Хагерти (республиканец от штата Теннесси).

Как отмечает Reuters, копии письма были направлены в Минфин, Минторг и Госдепартамент.

Его авторы считают, что китайские поставщики облачных технологий "все чаще взаимодействуют с иностранными предприятиями, а в некоторых случаях и с находящимися под санкциями иностранными предприятиями, которые прямым образом угрожают национальной безопасности и экономическим интересам США, союзников и партнеров".

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