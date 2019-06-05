​США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России, передает Report ссылкой на ТАСС.

«Мы дали понять правительству Турции последствия получения С-400. В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг. Что я могу сказать — теперь мяч на стороне Турции», — сказал он. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Институте Брукингса.